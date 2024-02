Video: Beeldschone atlete Lieke Klaver laat haar kanonnen spreken en maakt diepe indruk

Lieke Klaver heeft een nieuwe video online staan en daarin kan je pas echt goed zien waarom iedereen altijd maar zo onder de indruk van haar is.

De beeldschone atlete Lieke Klaver laat haar kanonnen spreken en maakt diepe indruk. In een recente video deelt Lieke Klaver haar nieuwste overwinning, waarin ze niet alleen haar indrukwekkende atletische prestaties, maar ook haar goed getrainde spierballen laat zien. De 25-jarige atlete rende namelijk een razendsnelle tijd van 50 seconden en 54 honderdsten op de 400 meter in Ostrava. Voor Lieke was dit een persoonlijk record. En als je de video ziet, dan snap je meteen waarom ze zo snel is. Deze dame heeft haar hele omgevormd tot machine. Bekijk de video hier!

Lieke Klaver zet een ontzettend goede tijd voor zichzelf neer

Het is pas de eerste wedstrijd van het indoorseizoen, maar Lieke Klaver heeft nu al het beste van zichzelf laten zien. Sterker…