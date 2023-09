Video: Beeldschone Atlete Lieke Klaver beleeft wilde nacht met uitzinnige teamgenotes

Lieke Klaver weet volgers flink te vermaken et foto’s van avondje uit met teamgenoten. Ze maakt er een flink feestje van.

De Nederlandse dames van de atletiek hebben zondag goud gewonnen op 4×400 meter estafette. Dus doken Lieke Klaver, Femke Bol en rest van de teamgenoten het nachtleven van Budapest in. Ook het mannen estafette team was aanwezig zo te zien. En de teams beleefde een ongelooflijk wilde nacht in het bruisende Boedapest. De knappe dames wisten er in ieder geval onder leiding van Lieke Klaver echt wel een flink feestje van te maken. Gelukkig hebben ze de foto’s bewaard. Zo kan iedereen thuis ook meegenieten.

Lieke Klaver en Laura de Witte maken spannend filmpje

De avond begint al goed als Lieke Klaver en Laura de Witte in wel hele spannende outfits samen een leuk filmpje maken. De knappe dames buigen allebei even flink voorover en laten zichzelf op die manier van hun beste kant…