Video: Auto Max Verstappen onderging bizarre transformatie

Max Verstappen heeft een indrukwekkende hoeveelheid auto’s gehad door de jaren heen. Tijd om ze allemaal nog een keertje te bekijken.

De Formule 1 is een sport van innovatie. Natuurlijk draait het ook een beetje om wie de beste coureur is. Toch speelt de auto waar ze in rijden ook een grote rol. Dat merk je wel. Daarom zijn de diverse teams ook constant aan het proberen om de auto’s te verbeteren en te zorgen dat ze betere resultaten zullen halen op het asfalt. Daarmee veranderen vaak ook de regels omtrent auto’s op het asfalt, om te passen bij alle innovaties die uit dat tweaken voortkomen. Inmiddels is Max door 18 auto’s heen gebrand voor hij bij zijn huidige wagen uitkwam. En dat is een bijzondere reis geweest. De nostalgische video met alle voorgangers van de RB19 kan je hier zien!

