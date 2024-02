Video: Arjen Lubach zet piepjonge ‘online ondernemers’ voor schut en gaat wéér viraal

Arjen Lubach is er niet vies van om bepaalde mensen even tegen de schenen te schoppen en pakt nu alle snelle jongens aan.

Oplichters worden aangepakt door Arjen Lubach

Elke avond zorgt Arjen Lubach ervoor dat je genoeg te lachen hebt met zijn programma De Avondshow. En de dag erna komen al die items uit zijn show ook online te staan, zodat je niets hoeft te missen. En Arjen is inmiddels wel gewend aan het feit dat sommige geslaagde items tijdens De Avondshow naderhand viraal gaan. Ook het item dat hij laatst deed over de jonge ondernemers. Dat zijn types die pronken met een erg uitbundige levensstijl en allerlei vage handelspraktijken erop na houden om hun leventje te kunnen behouden. Internet wordt overspoeld met dit soort oplichters die ‘snel geld’ beloven, en die pakt Arjen Lubach nu eindelijk even aan.

Arjen Lubach maakt korte metten met jonge ‘ondernemers’

Je kent ze vast wel, van die types die de gouden…