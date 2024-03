Video: Anna Nooshin laat haar flinke pronkstukken zien in jurkje met gluur-raampje

De mooie influencer Anna Nooshin heeft een video gedeeld met haar volgers, waar je al haar mooie vormen op kan zien.

In een van haar nieuwste video’s, waarin ze samen met Thijs Boermans hand in hand loopt, verbaast Anna iedereen. Ze heeft namelijk een jurkje aangetrokken dat echt helemaal niets meer aan de verbeelding over laat. En dat is natuurlijk wel erg bijzonder om zo te zien. De mooie influencer heeft een ontzettend goed figuur en fijne vormen en ze is zeker niet bang om die aan zoveel mogelijk mensen te laten zien, zelfs met haar vriend erbij. Anna gunt haar fans dat natuurlijk allemaal. Anna ging gekleed in een opvallend zwart jurkje met een losse voorkant die haar welgevormde figuur prachtig accentueert. Hier kan je de jurk bekijken! En dat ziet er toch een partij fijn uit.

De grote voorkant van influencer Anna Nooshin

Als een van de grootste influencers van Nederland heeft Anna Nooshin altijd slim gebruik gemaakt van haar troeven. Met haar prachtige vormen en knappe…