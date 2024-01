Video: Anna Gimbrère fantaseert over bubbelbad bij Wie Is De Mol

Anna Gimbrère heeft in een nieuwe video weer voor flink wat opschudding gezorgd. Ze zegt namelijk in bad te willen met een ander persoon uit Wie is de Mol?

De uitzendingen van Wie is de Mol? worden altijd door de fans op de voet gevolgd. Ze hopen dan om aanwijzingen en clues te zien die de identiteit van de mol in het programma aanwijst. Maar het nieuwe seizoen geeft vooral veel mooie video’s van Anna Gimbrère weg. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Van tevoren had niemand verwacht dat Anna de grote ster van het seizoen zou worden, maar langzaam wordt heel Nederland toch een klein beetje verliefd op deze leuke dame. En dat valt heel goed te snappen. Met haar vrolijke en spontane karakter en haar prachtige vormen, weet deze dame iedereen te boeien en te blijven boeien. Ook haar uitspraken zijn opvallend. Terwijl iedereen nadenkt over de volgende opdracht, zit Anna met haar gedachtes bij een vol bad. En wie daar dan bij moet…

Lees ook: WIDM-deelnemer Anna Gimbrère…