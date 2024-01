Video: Angela de Jong geeft commentaar op pluspunten van Hélène Hendriks

Hélène Hendriks is een zeer geliefde presentatrice. Dat valt ook eeuwige criticus Angela de Jong op. Ze legt dat nog even uit bij Vandaag Inside.

In de meest recente aflevering van Vandaag Inside nam Angela de Jong, televisierecensent van het Algemeen Dagblad, en Wilfred Genee even de tijd om de prestaties van Hélène Hendriks te bespreken. Angela de Jong, die nogal bekend staat om haar scherpe analyses en ongezouten meningen, liet haar licht schijnen op de pluspunten van Hélène Hendriks. Ze is blijkbaar zeer positief verrast door de blondine. Bekijk de video hier!

Wat vind Angela de Jong zo mooi aan Hélène Hendriks?

Angela de Jong vindt Hélène Hendriks een zeer inspirerende vrouw. Maar er zijn meerdere factoren aan de blondine die Angela triggeren. Angela benadrukt dat Hélène zichzelf durft te zijn op het scherm, zelfs in situaties die gênant of ordinair over kunnen komen. Dat…