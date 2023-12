Video: Ajax-spits Brian Brobbey dreigt de vrouw van Hans Kraay Jr. af te pakken

Brian Brobbey, de koning van de interviews, heeft weer eens toegeslagen. Het geweldige duo Hans Kraay Jr en Brian Brobbey bespreken elkaars vakantieplannen, maar het loopt iets anders dan verwacht!

‘Nasietje’, ‘Wie is Hugo Borst?’, ‘Prieson Breek’ en nog vele andere hilarische uitspraken van Brian Brobbey gingen viraal. Als de jonge spits ook maar een microfoon krijgt of een interview heeft, is het genieten geblazen. Waar spelers tegenwoordig veel mediatraining toepassen, lijkt Brobbey hier lak aan te hebben. Dat hij zo lekker nonchalant de interviews ingaat zorgt er juist voor dat mensen van hem zijn gaan houden. Als Brian specifiek door één persoon geïnterviewd moet worden, is het wel Hans Kraay Jr. Het duo levert altijd hilarische video’s en zorgt voor een brede lach op het gezicht van de kijkers.

Brian Brobbey dreigt vrouw van Hans Kraay Jr. te stelen

