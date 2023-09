Video: Adyen koopkandidaat voor september

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn verdeeld over wat september zal brengen. Dit blijkt uit de enquête die analist Corné van Zeijl maandelijks afneemt onder beursexperts.

Klik hier voor: Adyen koopkandidaat voor september

Voor september is 36 procent van de experts optimistisch gestemd, terwijl 31 procent pessimistisch gestemd is. Dit betekent dat 33 procent neutraal is.

“De optimisten wijzen op het feit dat we nu toch wel echt dicht bij het einde van de renteverhogingen door centrale banken zitten en de economische vooruitzichten die langzaam wat verbeteren, met name in de VS”, aldus Van Zeijl. “De pessimisten wijzen op de hoge waardering van aandelen in combinatie met de gestegen rente, op de problemen in China. En de sterk gestegen overheidsschulden.”

Top & flop

Voor september hebben de experts vooral vertrouwen in Adyen, ASML en Ahold. “De experts houden wel van een koopje”, aldus Van Zeijl, wijzend op de koersval van 54 procent voor Adyen na de…