Video: Actrice Carice van Houten onthult haar meest walgelijke slaapkamerverhaal

Carice van Houten is zeker de moeilijkste niet. De actrice weet heel erg goed hoe ze zichzelf openlijk moet geven, bijvoorbeeld in haar podcast.

In een recente aflevering van de podcast van actrices Carice van Houten en Halina Reijn deelde Carice een opmerkelijk en voor haar ongemakkelijk slaapkamerverhaal. De actrice onthulde dat ze eens een kortstondige relatie had met een man met een zeer bijzondere fantasie: het liefhebben van tenen in zijn mond. Hoewel de dames in de podcast aangaven iedereen zijn plezier te gunnen, vond Carice dit toch een brug te ver en nam vriendelijk afscheid van de man.

Carice van Houten vond dit net even te ver gaan

De actrice deed de uitspraak in de podcast die ze heeft met haar vriendin Halina Reijn. Daarin zijn de dames openhartig over hun leven en onthullen ze dingen die je normaal misschien maar beter niet te hard kan roepen. Beide vrouwen werken in het grote Hollywood en de pers daar gaat nog wel eens los op nieuws. Maar ze schrikken daar in…