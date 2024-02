Victoria Verstappen maakt Kelly Piquet gek met foto in badpak

Victoria Verstappen deelt een foto in badpak op Instagram die voor een enthousiaste van Kelly Piquet zorgt. De prachtige vriendin van race coureur Max Verstappen reageert liefdevol op haar foto.

Victoria Verstappen en Kelly Piquet kunnen het enorm goed met elkaar vinden. De twee zijn al meer dan drie jaar schoonzussen. Kelly is enorm enthousiast over de foto. Victoria is namelijk in verwachting van haar derde baby. Kelly geeft onder de foto aan dat zij niet kan wachten om haar nieuwe nichtje te ontmoeten.

Victoria Verstappen in verwachting

Victoria Verstappen maakte in november 2023 bekend in verwachting te zijn van haar derde kind. De zus van de welbekende race coureur Max Verstappen heeft samen met haar man Tom Heuts al twee zoontjes. De prachtige blondine is pas 24 jaar en verwacht haar derde baby in juni 2024. Als je het aan ons vraagt wel een hele jonge moeder.

Kelly Piquet deelt nieuwe plaatjes

