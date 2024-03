Victoria Koblenko gaat uit de kleren voor haar volgers: ‘Is dit genoeg zo?’

Viktoria Koblenko is een echte gever, zo blijkt uit een recente post op Instagram. Wanneer een volger haar vraagt om vaker in bikini te verschijnen, geeft de beste vrouw daar onmiddellijk gehoor aan. “Is dit genoeg bikini?”

Uit de kleren voor een wasmachine

De actrice was opzoek naar de perfecte wasdroogcombinatie en vroeg haar volgers daarom om suggesties in een Instagram Story. Maar in plaats van een fijn model te tippen, raadde ene Pieter haar aan om gewoon een bikini aan te trekken, dan volgt de rest vanzelf. “Meer bikini!!! Dan heb je die wasdroger zo bij elkaar gesponsord,” schreef hij in een privébericht gericht aan de strakke veertiger. Pieter snapt als geen ander dat ‘sex sells’ en verwacht dat Miele nog dezelfde dag een wasmachine opstuurt als Koblenko gewoon haar toeters tevoorschijn tovert.

‘Is dit genoeg?’

Koblenko deelt nu een printscreen van het bericht van Pieter en laat daarbij weten dat haar nieuwe…