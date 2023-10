Victoria Koblenko blameert zich op podium met schunnige teksten: “Lekker likken” (VIDEO)

Het is weer zo ver, Victoria Koblenko laat haar volgers weer een andere kant zien en staat bij theater Castellum schunnige teksten te vertolken.

Wat doet Victoria Koblenko nu weer voor geks?

In Victoria Koblenko haar Instagram verhaal deelde ze dat ze aan het freestylen was voor een theater show met Birgit Schuurman, Emma Maria Linssen en Stephanie Laurier. De dames delen het podium van het Castellum Theater in Alphen aan den Rijn, waar ze zich bezighouden met “lekker likken” te schreeuwen. ook ze staan vreemd te dansen en zeggen het allemaal een stukje sneller. Natuurlijk kennen we Birgit Schuurman wel, maar de andere twee dames zijn minder bekend bij het grote publiek. Maar misschien dat Victoria nog wel wat leuks over ze deelt in haar stories binnenkort.

De interessante carrière van Victoria Koblenko

Victoria Koblenko heeft een Oekraïense achtergrond die haar in staat stelt om op nationale televisie politieke situaties in Oekraïne toe te lichten, zoals het…