Viaplay-presentatrice Amber Brantsen smelt weg bij indrukwekkende pose van Max Verstappen

Viaplay-presentatrice Amber Brantsen heeft een flinke obsessie te pakken. En die obsessie is voor Max Verstappen. De coureur heeft een geheime bewonderaar erbij. Alleen is Amber niet zo erg geheim in het bewonderen van Max Verstappen. De presentatrice laat aan iedereen weten hoe geweldig ze de coureur vindt. Ze deelt dan ook op haar Instagram story een cover van Time Magazine waar Max Verstappen triomfantelijk op staat. Zelf lijkt Amber helemaal weg te zwijmelen bij het beeld van Max op de cover. De Nederlandse coureur heeft dan ook best wel een heldhaftige houding aangenomen. En dat zorgt ervoor dat er bij Amber toch wel iets los begint te komen. Natuurlijk hebben Max Verstappen en Amber Brantsen al een bijzondere band. Moet Kelly Piquet zich al zorgen gaan maken?

