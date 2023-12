Viaplay-presentatrice Amber Brantsen laat eindelijk van zich horen met schitterende foto

Amber Brantsen is weer terug van lang weggeweest. Met kerst laat ze weer voor het eerst van zich horen.

Het is een tijdje stil geweest rondom de immer energieke Amber Brantsen, maar vrees niet, want ze is terug en stralender dan ooit! De presentatrice van Viaplay, die tijdens het F1-seizoen met zwangerschapsverlof ging, heeft eindelijk van zich laten horen. In een schitterende foto op Instagram deelde ze het goede nieuws met haar fans: haar baby is gezond, de buik begint te verdwijnen, en het lijkt erop dat we Amber binnenkort weer op de buis kunnen verwachten.

De comeback van Amber Brantsen

Het was even schrikken voor de fans toen Amber aankondigde dat ze met zwangerschapsverlof zou gaan tijdens het F1-seizoen. Welke Grand Prix-wedstrijden ze precies zou moeten missen, was nog onduidelijk, maar één ding was zeker: Viaplay zou een tijdje zonder haar sprankelende persoonlijkheid moeten doen. Amber wist echter de paniek onder haar fans te sussen door haar zwangerschap aan te…