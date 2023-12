Viaplay | Formule 1-aanbieder naar -97% in 2023

In deze rubriek was er op 14 juni aandacht voor Viaplay Group. De Zweedse aanbieder van streamingdiensten heeft sinds 2019 een beursnotering en werd in Nederland vooral bekend door het enorme bod op de Formule-1-uitzendrechten voor de periode 2022/2024. Deze zomer kelderde de beurskoers van naar een dieptepunt van ongeveer SEK60 na een enorme winstwaarschuwing. Voor het verlieslatende Viaplay werd krap twee jaar geleden op het hoogtepunt nog SEK520 per aandeel betaald.



Aandelenuitgifte

Wie dacht dat het ergste qua beurskoers wel achter de rug was na de koersdreun van juni komt bedrogen uit, want vorige week waarschuwde Viaplay opnieuw en dit keer was het nieuws, en de koersreactie, nog ernstiger. Het aandeel klapte met 80% naar SEK6, na de bekendmaking van een…