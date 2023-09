Vettel geniet van demo op Nordschleife: “Alles kwam samen”

Er waren meer dan 60.000 toeschouwers aanwezig bij Red Bull Formula Nürburgring, zoals de demodag op de Nordschleife officieel heette. Sebastian Vettel trakteerde hen op een demo met de Red Bull RB7, waarmee hij in 2011 zijn tweede van in totaal vier wereldtitels veroverde. “Het voelde alsof ik in een tijdcapsule zat: toen ik in de auto stapte, kwamen er veel herinneringen naar boven”, reageerde Vettel.

Vettel heeft genoten van de demo, ook vanuit klimaatoogpunt. “Het was heel leuk om over het circuit te rijden en dat te doen op een manier waar ik blij mee ben”, vervolgde de Duitser. “Op de één of andere manier kwam alles samen, inclusief het feit dat we de wagen nu met klimaatneutrale brandstof lieten rijden. Autosport is mijn grote passie en ik wil de sport in leven houden. Brandstoffen kunnen synthetisch worden geproduceerd en als vervangende brandstof dienen. Het is belangrijk dat we ons er allemaal van bewust worden dat we iets…