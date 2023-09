Verzekeraars NN en ASR kelderen na uitspraak in woekerpoliszaak

Leestijd: 2 minuten

De verzekeraars NN Group en ASR gingen woensdag keihard onderuit op de aandelenbeurs in Amsterdam na een nadelige uitspraak van het gerechtshof Den Haag rond zogeheten woekerpolissen. NN leverde bijna 19 procent in en ASR kelderde ruim 14 procent. Ook branchegenoot Aegon had het lastig met een min van 4,3 procent.

Volgens het hof heeft NN in het verleden bij mensen met een beleggingsverzekering kosten ingehouden die niet met de klant overeengekomen waren. Dat kan betekenen dat de verzekeraar nog vele duizenden klanten moet gaan compenseren. Bij ASR gaat het om polissen die zijn verkocht door de Nederlandse activiteiten van Aegon, die recent zijn overgenomen door ASR. In een lijvige uitspraak wordt de verzekeraar op meerdere punten in het ongelijk gesteld en erop gewezen dat vergoedingen op zijn plaats zijn.

Woekerpolisclaims richting NN en ASR kunnen voor de verzekeraars een flinke kostenpost worden. Een analist van ING denkt dat NN een voorziening…