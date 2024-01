‘Verwijfd’ gedrag Martien Meiland blijkt één grote act: ‘Compleet anders zonder camera’

Het verwijfde gedrag waar Martien Meiland de Nederlandse televisie mee wist te veroveren, blijkt totaal in scène gezet. Gekrenkte huisvriendin Caroline van Eeden vertelt in gesprek met de Party dat de gesjaalde kasteelheer een act speelt. “Het is hem naar de kop gestegen!”

Chateau Meiland is een gigantisch kijkcijferkanon. Dit succes is natuurlijk grotendeels te wijten aan de aanstellerij van Martien, die van piepen en mauwen zijn handelsmerk heeft gemaakt. Maar hoe authentiek is de realityster nou werkelijk? En is Martien eigenlijk een doodnormale vent buiten de set? Caroline van Eeden, die lange tijd bij de familie inwoonde, vertelt nu hoe het zit.

‘Heel toneelstuk’

Caroline vertelt in de Party dat werkelijk alles is uitgekookt en aangedikt. “Joh, alles is in scène gezet. Dan klonk het van: ‘Caroline, loop jij even naar boven met een briefje, dan geven wij aan Martien door welke boodschappen er moeten…