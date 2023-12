Verweij wijst Leen Meijaard aan als hoofdverantwoordelijke aan voor dramatisch Ajax

Leen Meijaard is een van de hoofdschuldigen aan de huidige onrust binnen Ajax. Volgens journalist Mike Verweij is hij de man die in eerste instantie heeft besloten dat er geen opvolger hoefde te komen voor de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars. En sindsdien is het compleet misgegaan in de Johan Cruijff Arena.

Dat doet Verweij uit de doeken in de Kick-Offpodcast. “Het verhaal van Marc Overmars en de foto is bekend. Daarna is Ajax, na het vertrek van Erik ten Hag, in een vrije val terechtgekomen”, blikte Verweij terug. “Leen Meijaard heeft uiteindelijk besloten dat er geen opvolger hoefde te komen voor Overmars. Een voetbalbedrijf zonder technisch directeur…”



Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar en Edwin van der Sar werden gezamenlijk verantwoordelijk voor de transfers binnen Ajax. “Er werd, ondanks allerlei toezeggingen aan spelers, aan een heel elftal spelers verkocht. Daar hebben ze veel geld voor binnengehaald, maar…