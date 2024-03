Verwachtingen analisten Galapagos + chart

Het aandeel Galapagos NV (GLPG) sloot op 33,06 euro na 8,0% te zijn gedaald.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 9 februari 2023, toen de daling 8,3% bedroeg. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 12 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met zeven keer de gemiddelde omzet per dag. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft marginaal de steun rond 33,50 euro verbroken en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Verwachtingen analisten

Koers Galapagos is beneden ondergrens bandbreedte gedoken. Herstelbeweging?

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!