Verwachtingen analisten Fugro – CashCow.nl

Het aandeel Fugro NV (FUR) sloot 2,4% hoger op 16,77 euro.

We moeten terug naar oktober 2018 om een hogere slotkoers te vinden voor het aandeel. Het aandeel is hiermee zes van de laatste zeven dagen gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 20,6% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel heeft marginaal de weerstand rond 16,60 euro verbroken.

De verwachtingen van analisten zijn positief voor Fugro. Het hoogste koersdoel ligt op 25,00 euro.

