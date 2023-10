Verwachte series op Prime Video in november 2023

Goed nieuws voor liefhebbers van het streamingplatform Prime Video. Er staan weer een aantal nieuwe series op het punt om op het platform te verschijnen. In dit artikel lees je alles over onze favoriete series die je vanaf november kunt streamen op Prime Video.

Invincible (seizoen 2)

Gebaseerd op een stripboek van Robert Kirkman, Cory Walker en Ryan Ottley, draait Invincible om de 18-jarige Mark Grayson, een doodnormale tiener. Behalve dan dat zijn vader Omni-Man de machtigste superheld op de planeet is, of was. Op zijn 17de krijgt Mark zijn eigen superkrachten, wat grote veranderingen in zijn leven teweegbrengt. Hierbij krijgt hij hulp van Omni-Man om te leren omgaan met zijn krachten.

Mark is nog steeds aan het herstellen van het verraad van Nolan in het eerste seizoen en worstelt om zijn leven opnieuw op te bouwen. Tijdens deze moeilijke periode wordt Mark geconfronteerd met tal van nieuwe bedreigingen, waarbij hij zijn grootste angst onder ogen moet zien. Hij…