Verwachte series in oktober op HBO Max

Goed nieuws voor liefhebbers van het streamingplatform HBO Max. Er komen weer een aantal nieuwe films en series aan die in de loop van oktober op het platform geplaatst gaan worden. Nog niet alles is bekend, maar er zitten nu toch al een aantal kanshebbers bij die het heel goed gaan doen vanaf het moment dat ze uitkomen. Lees in dit artikel alles over onze favoriete series die je vanaf deze maand kunt streamen op HBO Max.

Our Flag Means Death (seizoen 2)

Our Flag Means Death is een grappige piratenserie die is gebaseerd op een echt verhaal. Het verhaal speelt zich af in het begin van de 18e eeuw. In deze tijd waren er nog veel piraten. In tegenstelling tot de andere piraten wordt Stede Bonnet, het hoofdpersonage uit deze serie, een nette piraat.

Het eerste seizoen kwam begin vorig jaar uit en werd meteen goed ontvangen. Dit kwam mede doordat Taika Waititi, bekend van onder andere Thor, erin speelde. Maar ook andere grote namen als Rhys Darby en Joel Fry spelen in…