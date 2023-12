Verwachte series en films in januari 2024 op HBO Max

In januari worden er weer nieuwe films en series toegevoegd aan HBO Max. Hoewel nog niet alle details zijn onthuld, zijn er al enkele veelbelovende titels die de moeite waard lijken. Welke onze favorieten zijn, lees je in dit artikel.

Star Trek (film reeks)

Star Trek, een echte hoeksteen in de wereld van sciencefiction, boeit al generaties lang kijkers met zijn gedurfde verhalen en innovatieve kijk op de toekomst. De serie films staat bekend om zijn avonturen door de ruimte en de ontmoetingen met nieuwe beschavingen. Star Trek gaat, net als Star Wars, dus over het leven in de ruimte. In tegenstelling tot Star Wars, wat zich in een sterrenstelsel hier ver vandaan afspeelt, is Star Trek pure sciencefiction, een beeld van hoe onze toekomst er misschien uit zou zien.

De films van Star Trek zijn al heel lang geleden uitgekomen en draaien dus al lang niet meer in de bios. Per 1 januari is het mogelijk om deze klassieke films te kijken op HBO Max.

