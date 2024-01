Verwachte series en films in februari 2024 op Prime

In februari 2024 kun je weer uitkijken naar spannende releases op Prime. Benieuwd naar de nieuwe series en films die gepland staan? Hier is een overzicht van de verwachte titels waar wij het meest naar uitkijken!

Mr. and Mrs. Smith (Seizoen 1)

Mr. and Mrs. Smith, het bekende huurmoordenaars duo gespeeld door Angelina Jolie en Brad Pitt. Vanaf februari 2024 is er een serie te zien over deze twee. Mr. and Mrs. Smith zijn een getrouwd koppel die beide door een andere organisatie ingehuurd zijn om elkaar te vermoorden. Maar ze weten dus niet van elkaar dat het huurmoordenaars zijn. In de serie wordt de rol van John Smith gespeeld door Donald Glover. Maya Erskine neemt de rol vanJane Smith op haar.

Het eerste seizoen van Mr. and Mrs. Smith moest eigenlijk in 2023 al uitkomen. Door stakingen in Hollywood is het wat vertraagd. Nu is het vanaf 2 februari te zien op Prime.

Bekijk hieronder alvast de trailer:

