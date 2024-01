Verwachte series en films in februari 2024 op Netflix

Ook in februari 2024 komen er weer spannende dingen aan op Netflix. Benieuwd welke nieuwe verwachte series en films je kan verwachten in februari 2024? Lees dan snel verder.

Avatar: The Last Airbender (Seizoen 1)

Avatar, iedereen kent hem wel. De jongen met de blauwe pijl op zijn hoofd die de wereld moet redden van de Vuur Natie. Avatar was oorspronkelijk een geanimeerde serie van Nickelodeon, maar is ondertussen flink uitgebreid. Videogames, films en nu zelfs ook een live-action serie. In deze serie volgen we Aang, de laatste airbender. Hij is een Avatar, wat betekent dat hij alle vier de elementen kan beheersen. Aang wordt gespeeld door Gordon Cormier, een Canadese tiener.

De originele Avatar serie is al tijden niet meer te zien op televisie. Wel kan je deze serie nog streamen op Netflix. Met deze nieuwe live-action series willen de makers ervoor zorgen dat nieuwe mensen bekend raken met het verhaal van Aang. Het is al eerder geprobeerd om een live-actie serie van…