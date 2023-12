Verwaande Adele zette kookwekker voor Nikkie Tutorials: ‘Zólang heb je de tijd’

Raven van Dorst is weer terug met een nieuw seizoen van hun interviewshow: Boerderij van Dorst. De eerste twee gasten van het nieuwe seizoen waren gisterenavond Nikkie de Jager en Roxeanne Hazes. Nikkie doet hier een lachwekkende onthulling over de keer dat ze de make-up van Adele mocht doen. “Eierkokertje erbij!”

Adele was mijn droom

Op een gegeven moment vraagt Raven Nikkie naar haar YouTube-video’s met supersterren. “Je hebt de groten der aarde allemaal een keer ontmoet. What the f*ck. Adele, Gaga. Hoe was dat?”

Daarop antwoordt Nikkie: “Ja, fantastisch. Een heel leuk mens. Adele was wel echt jarenlang m’n droom en toen kregen we een mail vanuit haar eigen team of ik met haar wilde werken. Het was een persoonlijke request.”

Eierkoker

Roxeanne reageert dolenthousiast: “Dat is toch geweldig? Het lijkt me oprecht ook een heel leuk mens.” Raven weet dat nog zo net niet. “Die mensen zijn ook…