Vertrouwen Amerikaanse kleine ondernemers iets gedaald

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in augustus licht gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB).

De vertrouwensindex daalde van 91,9 in juli naar 91,3 afgelopen maand. Het 49-jarige gemiddelde noteert op 98.

“Nu de meningen van eigenaars van kleine bedrijven over toekomstige omzetgroei en bedrijfsomstandigheden ontmoedigend zijn, willen eigenaars mensen aannemen en nu geld verdienen aan de sterke consumentenbestedingen”, zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg in een toelichting.

Inflatie en het tekort aan werknemers blijven de grootste obstakels, volgens de econoom.