Vertrekt gaming naar de cloud?

Videogaming heeft de afgelopen decennia een behoorlijke groeispurt gemaakt. Van beelden waarop de bits te tellen waren, tot haast fotorealistische visuals. Ook qua game mechanics zijn we lichtjaren verwijderd van de dagen waarop Pong de monden van verbazing deed openvallen.

Bij die ontwikkelingen hoort ook logischerwijs de nodige technologische vooruitgang. Waar ik in mijn jeugd nog de nodige cartridges heb schoongeblazen en cd-lezers heb schoongepoetst, heb je vandaag de dag soms zelfs alleen nog maar een goede internetverbinding nodig om de laatste games te spelen. Gaan we fysieke media uitzwaaien en gamen we over tien jaar allemaal in de cloud?

Cartridge versus CD

Ergens is het wel jammer dat de toekomst van gaming vrij universeel in de cloud wordt geplaatst. Toen in de jaren 90 Nintendo stug aan cartridges vasthield terwijl Sega en PlayStation stoutmoedig de CD omarmden, zorgde dat tenminste voor het nodige spektakel.

De Console Wars werd dat destijds…