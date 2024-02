Vertrek Meunier voorbode van grote schoonmaak bij Borussia Dortmund – Voetbal International

Meunier was in het Signal Iduna Park niet meer verzekerd van speelminuten, hoewel de 32-jarige Belg vanwege een blessuregolf de laatste zeven duels in de Bundesliga in de basis startte. Toch opteerde Meunier voor een vertrek naar Trabzonspor, de nummer vier van de Süper Lig. In de Turkse kustplaats hoopt de routinier zijn plek in de EK-selectie van bondscoach Domenico Tedesco veilig te stellen.