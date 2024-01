Vertessen legt vertrekwens bij PSV uit – Voetbal International

Vertessen brak de wedstrijd open in de achttiende minuut, hij startte voor de vijfde keer dit seizoen. ‘Ik denk dat iedereen wel weet dat ik meer minuten wil’, legde de Belg uit voor de camera van ESPN. ‘Aan de andere kant is het mooi om hier te blijven en kampioen te worden, in de Champions League te spelen. Er is geen slechte keuze, maar voor mij is het beter om een stap te maken om minuten te maken.’

Karim El Ahmadi begrijpt dat: ‘Het lijkt me heel moeilijk. Als je zo’n goal maakt tegen Twente, verwacht je in de volgende wedstrijd weer te starten. Maar zoals het er nu uitziet, gaat dat niet gebeuren. Ik snap dus wel dat hij een stap wil maken.’ Collega-analist Kenneth Perez ziet Vertessen wel schitteren bij Union Berlin. ‘Nu Sheraldo Becker gaat, kan dat zeker. Ze zijn even snel denk ik, de Duitse competitie ligt hem uitstekend.’

Voor Vertessen is het in ieder geval duidelijk. ‘Of ik te veel mensen voor mij zie op mijn positie? Dat is het precies. Daar moet ik mee omgaan. Als…

