Verstappen drievoudig kampioen na DNF Perez in sprintrace Qatar

Dat Max Verstappen op de zaterdag van het sprintweekend in Qatar kampioen zou worden, zat al in het vat. Na een bijzonder dominant Formule 1-seizoen waarin hij dertien van de tot dusver zestien verreden Grands Prix heeft gewonnen, had de Limburger aan drie punten in de sprintrace al genoeg voor zijn derde opeenvolgende wereldtitel. De coureur van Red Bull Racing, dat bij de vorige race in Japan al de constructeurstitel veiligstelde, kwam in de wedstrijd over negentien ronden als tweede over de streep terwijl teamgenoot Sergio Perez uitviel, waarmee de definitieve beslissing in de F1-titelstrijd is gevallen. Met zijn derde titel staat Verstappen nu op gelijke hoogte met Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham, Nelson Piquet en Niki Lauda.

Het was Oscar Piastri die voor de sprintrace op de pole-position plaatsnam. De Australische jongeling was eerder op de dag verrassend de sterkste in de sprint shootout. Op het moment suprême ging hij een fractie…