Verschillende redenen waarom Bitcoin in 2024 zal stijgen

Voor Bitcoin in 2024 zijn de verwachtingen zeer positief. Misschien wel meer dan in eerste instantie werd gedacht met de komst van de ETF. Analisten verwachten een koers van € 112.284,44 in december en sommige gaan zelfs nog een stukje verder. Het ziet er dus erg goed uit, maar waar kan dit allemaal aan liggen?

De halving

Volgens analisten van CryptoQuant kan de bitcoin koers volgend jaar naar een nieuw hoogtepunt van $160.000 stijgen. De factor die een grote rol speelt, is de volgende halving die al meerdere keren is benoemd. Mocht je nog niet weten wat een halving inhoudt, is het eigenlijk een soort evenement waar de beloning die bitcoin miners verdienen wordt gehalveerd. Dat leidt historisch tot een stijging van de prijs aangezien miners die prijsstijging nodig hebben om te overleven.

Naar verwachting wordt de beloning voor bitcoin miners in april gehalveerd van 6,25 BTC naar 3,125 BTC. Als je kijkt naar het verleden vindt de bitcoin halving plaats vlak voor de start van een…