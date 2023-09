Verratti laat record schieten en vertrekt naar Qatar – Voetbal International

De deal die al tijden in de lucht hing is nu definitief: Marco Verratti vertrekt bij Paris Saint-Germain en voetbalt voortaan voor All-Arabi SC. Bronnen melden een transfersom van 45 miljoen euro die door bonussen nog op kan lopen tot 50 miljoen.

Een verrassing is het allerminst, Verratti werd niet meer ingeschreven voor de Champions League en maakte ook in de Ligue 1 nog geen minuten in het nog prille seizoen. De transfer naar Qatar is het einde aan een succesvol huwelijk dat meer dan tien jaar stand hield en een karrevracht aan prijzen opleverde, Verratti werd onder meer negen keer kampioen van Frankrijk.