Verrassend! Marco Borsato verschijnt sinds lange tijd weer in het openbaar: Zo reageert Leontine Ruiters

Marco Borsato werd eind 2021 beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Sindsdien mijdt de Nederlandse zanger de spotlights zoveel hij kan.

Twee jaar lang was er niet veel contact tussen Marco Borsato en zijn oudste zoon Luca Borsato. Luca wilde voor zichzelf uitzoeken hoe hij wou dat zijn toekomst er zou uitzien en verhuisde naar Amsterdam. Sinds een tijdje woont Luca bij zijn vader in Alkmaar.

“We hebben allebei ons leventje en hij vindt het superleuk dat ik bij hem woon. We zijn elkaar ook niet tot last. We doen leuke dingen samen, maar leiden ook ons eigen leven”, citeert Story Luca in de podcast Paul’s Huisfeest.

“We hebben het heel gezellig samen. En wanneer het, door een mediastorm, even niet gezellig is, weten we wat onze routine is. Dan zijn we er voor elkaar of laten we elkaar juist met rust”, aldus Luca.

Luca en Marco hebben één grote gemeenschappelijke interesse: voetbal. En dan vooral van AZ Alkmaar. Het vader-zoonduo maakte deze week een…