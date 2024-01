Veroordeelde voetballer Quincy Promes blijkt voor miljoenen aan onroerend goed te bezitten!

Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen jaar tegen voetballer Quincy Promes voor het medeplegen van grootschalige import van cocaïne. De oud-Ajacied zou ‘een cruciale rol’ hebben gespeeld bij de smokkel van twee partijen cocaïne die in januari 2020 in de haven van Antwerpen binnen zijn gekomen.

SPARTAK MOSKOU

Promes was vanwege ‘voetbalverplichtingen’ bij het Russische Spartak Moskou niet aanwezig bij de zitting. Wat hem overigens wel bindt aan Nederland is zijn onroerendgoed bezittingen waar miljoenen euro’s mee gemoeid zijn.

BEZITTINGEN QUINCY PROMES

In totaal bezit hij 6 objecten die hij in de loop der jaren heeft gekocht voor een totaal bedrag van 5,1 miljoen euro. Op het pand in Utrecht ligt overigens sinds 2021 een conservatoir beslag van 630.000.

WINST OP PANDEN QUINCY PROMES

De huidige waarde van zijn bezittingen zijn opgelopen tot een bedrag van 9,1 miljoen euro ofwel er rust een overwaarde op zijn…