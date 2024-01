Verontrustende beelden gelekt van Gordon op feestje in Dubai

Begin dit jaar beweerde Gordon helemaal klaar te zijn met Dubai. Dat was toen hij nog weke knieën kreeg van zijn Australische lekkernij Gavin Rozario. Nu denkt meneer blijkbaar heel anders over de “stad zonder hart”. Hij spendeerde de feestdagen in een of andere beachclub tussen de plastisch gemodificeerde mokkels.

Goor vertelde in gesprek met Radio 538 graag het patserparadijs te willen verruillen voor een andere stad. “Ik bedoel: ik heb nu twee jaar in Dubai gewoond en misschien dat ik het nog een jaartje volhoud, maar het is wel erg leeg hoor. Het is heel erg op geld gericht. Het is een stad zonder hart,” aldus de Gordon, die nu gespot wordt in een zielloze strandbar vol jetsetsnobs.

Nieuwe garderobe

Niet alleen zijn gedachten zijn dus veranderd, ook zijn kapsel is van gedaante gewisseld. In plaats van de kleine pijpenkrulletjes, wordt het kruin van Goor nu bedekt door een strakke, schuine lok. Misschien zag je…