Verontrustend nieuws over André van Duin na darmkankerdiagnose

Tweeënhalf jaar geleden werd André van Duin behandeld tegen darmkanker. Nu was hij terug in het ziekenhuis waar hij destijds zijn chemokuren onderging.

Er waren twee verdachte vlekjes op de longen van André van Duin ontdekt. André moest meteen bestraald worden. “Het gevaar is geweken”, laat André vandaag weten in De Telegraaf. “Je ziet: ze houden me goed in de gaten.”

Het is niet de eerste keer dat André iets in stilte ondergaat tot het gevaar geweken is. Ook zijn darmkankerdiagnose hield hij stil. Pas begin 2021, één jaar na het overlijden van zijn partner Martin, vertelde hij over zijn ziekte.

André benadrukt nu dat er geen reden tot paniek is. “Er is niet meer aan de hand en niemand moet zich zorgen maken”, zegt André, die op zijn 76ste druk aan het werk blijft. ‘Denkend aan Holland’ is elke zaterdag te zien en bij ‘Heel Holland bakt’ zijn de opnames zopas gestart.

Ook op vlak van de liefde is André alweer een hele tijd gelukkig. Na het overlijden van…