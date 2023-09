Vermogen, vriendin en ouders; dit wil je weten over Raven van Dorst

Raven van Dorst, kun je kennen als rockartiest, actrice of presentator. Ze is elke week op tv te zien in het populaire programma ‘Wie van de 3’. Dat programma wordt gepresenteerd door Wendy van Dijk, zij is getrouwd met Erland Galjaard.

In dat programma is ze samen te zien met Martien Meiland, Britt Dekker en Najib Amhali.

Even terug waar we gebleven waren; in dit artikel lees je alles over Raven. Van haar vermogen, tot haar nieuwe vriendin.

© Instagram @ravenvandorst

Wie is Raven van Dorst?

Presentatrice Raven van Dorst werd geboren op 11 september 1984 in het mooie Vlaardingen.

Ze identificeert zichzelf als hermafrodiet.

Ze is dus geen man en geen vrouw. Raven heeft kenmerken van beide geslachten.

Ze werd bekend door haar rol als zanger en gitarist van de populaire band ‘DOOL’. De presentatrice speelde in meerdere films en televisieseries.

Je zal haar ook kunnen kennen van het populaire programma ‘Boerderij Van…

