Vermogen van zanger en gitarist Danny Vera geexplodeerd!!

Mag zichzelf nu multi miljonair noemen……

Gitarist en zanger Danny Vera kreeg landelijk bekendheid door zijn optreden in het programma Voetbal Inside, tegenwoordig Vandaag Inside geheten. Hij heeft zijn succes voor een groot deel te danken aan Johan Derksen.

BEDRIJVEN DANNY VERA

En dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Bekendeburen dook eens in de cijfers van Danny en daarbij viel onze mond open van verbazing. Hij is eigenaar van twee bedrijven: Danny Vera B.V. en Danny Vera RM B.V. De laatste richtte hij in 2022 op.

MULTI MILJONAIR

Het eigen vermogen van Danny Vera B.V. bedroeg eind 2022 maar liefst 2,06 miljoen euro. Dit was in 2020 nog maar slechts 744.000 euro. Het eigen vermogen van Danny Vera RM B.V. bedroeg eind 2022 407.307 euro.

TOTALE EIGEN VERMOGEN

Zijn eigen vermogen is dus in een paar jaar tijd met maar liefst met ruim 1,7 miljoen gestegen. Danny heeft dus de status van multi miljonair bereikt. Buiten deze 2 bedrijven…