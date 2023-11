Vermogen, dochter en vrouw: dit wil je weten over John van ‘t Schip

John van ‘t Schip is de nieuwe trainer van Ajax. Nadat de club op de allerlaatste plaats stond in de Eredivisie werd Maurice Steijn ontslagen. Assistent-trainer Hedwiges Maduro was twee wedstrijden hoofdtrainer, ook dat was geen succes. Sinds John van ‘t Schip trainer is van Ajax, lijkt het met de club een stuk beter te gaan. Sleutelspelers als Steven Bergwijn en Steven Berghuis zijn blij met de nieuwe trainer.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van John van ‘t Schip. Je komt erachter wie zijn kinderen zijn, wat zijn vermogen is en van wie de trainer weduwnaar is.

Wie is John van ‘t Schip?

De nieuwe trainer van Ajax werd geboren op 30 december 1963 in Fort St. John, Canada. De vader van John, Johan, was werkzaam als ingenieur in Canada. Hij draagt wel de Nederlandse nationaliteit. Enkele jaren nadat John geboren werd, verhuisde John samen met zijn ouders terug naar Nederland. In Australië had hij al leren voetballen….

