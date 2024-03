Vermoedelijke schutter Bigidagoe opgepakt in Parijs

Een 20-jarige Amsterdammer is woensdag op een vliegveld in Parijs aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Amsterdam afgelopen weekend. Bij de schietpartij in een partycentrum aan de Rhoneweg kwam zondag de 26-jarige Danzel Silos om het leven, ook wel bekend als Bigidagoe van rapformatie Zone6.

Explosieregen in Amsterdam

De recherche houdt er rekening mee dat drie explosies in de nacht van dinsdag op woensdag in Amsterdam te maken hebben met de schietpartij afgelopen weekend in de hoofdstad, waardoor rapper Bigidagoe omkwam. De ontploffingen houden vermoedelijk verband met elkaar, aldus de politie woensdag.

In een van de scenario’s in het onderzoek naar de fatale schietpartij afgelopen zondag op de Rhoneweg wordt er rekening mee gehouden dat sprake is van conflicten binnen verschillende rivaliserende rapgroepen of het criminele milieu, aldus de politie.

De…