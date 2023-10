Verliezen op Europese beurzen lopen terug na rentepauze ECB

Leestijd: 2 minuten

Beleggers reageerden optimistisch op de recente beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) om een pauze te nemen van renteverhogingen, een beweging die al een tijdje niet meer voorkwam. Na het rentebesluit op donderdagmiddag, veerden de marktindicatoren op, waardoor de verliezen op de markt verminderden.

Echter, er bleven koersverliezen over, aangezien er naast het ECB-besluit ook veel bedrijfsresultaten waren die verwerkt moesten worden. Het concern van was- en levensmiddelen, Unilever, was een van de grote verliezers, terwijl chipfonds Besi een aanzienlijke waardestijging kende.

De verwachting dat de ECB de rente niet verder zou verhogen na een recordreeks, was al voorspeld. Dit komt als een verlichting voor beleggers, die niet blij waren met de continu stijgende rente, aangezien dit de economie afremt en meestal leidt tot lagere aandelenwaarderingen.

ECB’s Toekomstige Renteplannen

Echter, een verdere renteverhoging door de ECB is nog…