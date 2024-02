Verkrachter Maxime Meiland niet langer anoniem: ‘Gespot door de pers’

De vermeende verkrachter van Maxime Meiland is door paparazzi op de gevoelige plaat gelegd. De man zelf ontkende ‘de verkrachter’ van Maxime te zijn, maar hij werd door snode fotografen herkend. Zij hebben hem namelijk al eerder gespot.

Gelekte informatie

Peter Schouten, de advocaat van de ‘misbruiker’ van Maxime, baalt ervan dat de informatie op straat is beland. Hij wil dan ook niet reageren op de gelekte details die in de daagvaarding staat. “Ik doe geen uitspraken over de exacte inhoud van en de eisen in de dagvaarding, omdat wij hebben gevraagd om een zitting met gesloten deuren.” Naast de schadevergoeding eist de ‘verkrachter’ dat de beschuldigingen tegen hem worden gestaakt en ‘waar mogelijk verwijderd van websites en sociale media die de uitgeverij en Maxime zelf beheert’.

Heel Nederland weet het

De vermeende verkrachter heeft zich op klaarlichte dag gemeld bij de rechtbank in de zaak tegen Maxime….