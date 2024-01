Verkoopgroei Warmtepompen Stagneert: Uitdagingen voor Energietransitie

Leestijd: < 1 minuut

De jarenlange verkoopgroei van warmtepompen in de woningbouw komt dit jaar ten einde. Dat is de verwachting van Vereniging Warmtepompen, de branchevereniging voor warmtepompleveranciers. De beperkte capaciteit bij installatiebedrijven en goedkopere gasprijzen zetten een rem op de verkoop. Dat zou consequenties kunnen hebben voor het behalen van de energietransitiedoelen.

De verkoop kreeg in de laatste maanden van 2023 al te maken met een flinke terugval. Verkochten leveranciers in de eerste helft van dat jaar nog 80 procent meer warmtepompen, in het laatste kwartaal liep de verkoop juist terug, met 30 procent. Vereniging Warmtepompen spreekt van een “schijnbare krimp” die zij toeschrijft aan de afbouw van de eigen voorraden door installatiebedrijven en groothandels.

Maar daardoor werd het gestelde verkoopdoel van 170.000 stuks voor 2023 niet gehaald. Desondanks spreekt de branchevereniging van een “topjaar”: er werden namelijk 40.000 meer…