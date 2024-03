Verkoop van villa heeft Leontien van Moorsel vette winst opgeleverd. Zie foto’s

Zelf blijft ze er nog bescheiden over…

Leontien van Moorsel, die als wielrenner vier keer Olympisch kampioen werd, maar ook negen keer wereldkampioen en alsof het niet genoeg maar liefst zes keer werd benoemd tot sportvrouw van het jaar en tegenwoordig regelmatig aanschuift bij SBS Shownieuws, zette begin februari haar vrijstaande villa aan het water in Rotterdam te koop.

Vraagprijs villa Leontien van Moorsel

De vraagprijs was 1.675.000 euro. Zelf kochten Leontien en haar man Michael Zijlaard de villa in 2019 voor een bedrag van 1.120.000 euro en lieten er twee hypotheken op vestigen van in totaal iets onder de 875.000 euro.

WINST

De verkoop levert een mooie winst op van 555.000 euro aan de horizon. Daarmee is het niet de eerste keer dat Leontien van Moorsel winst maakt met de verkoop van haar huis. Overigens liet Leontien recent weten, dat de winst lager is door investeringen die zij in de villa heeft gedaan. Maar wat krijgt de koper…