Verkoop Elektrische Auto’s in Nederland Stagneert in 2024

Leestijd: < 1 minuut

Nederlandse consumenten zijn afwachtend met het kopen van een elektrische auto. Hierdoor stagneert de verkoop van nieuwe auto’s in 2024 en wordt het niveau van voor de coronapandemie niet gehaald, verwachten economen van ING.

Dat Nederlanders nog niet massaal hun diesel- of benzine-auto voor een nieuw elektrisch model vervangen, komt volgens de bank doordat er onvoldoende betaalbare modellen voor de middenklasse zijn. In 2023 bleef een derde van de particuliere subsidie achter in de pot, aldus ING.

Daarnaast speelt onzekerheid over de motorrijtuigenbelasting na 2025 een rol. Zonder een wijziging zijn autorijders door het hogere gewicht van elektrische auto’s dan tot wel 500 euro per jaar meer kwijt aan belastingen dan bij een diesel- of benzine-auto, zegt de bank.

Plek opladen

Het maakt ook uit of je wel of niet thuis je elektrische auto kan opladen, zegt ING-econoom Rico Luman. “Het kostenvoordeel van elektrische auto’s hangt voor een…