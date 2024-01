Verkoop dubbel bovenhuis van bondscoach Ronald Koeman stap dichterbij. Zie foto’s

Ronald Koeman, bondscoach van het Nederlands Elftal die nu probeert met het elftal zich te kwalificeren voor het EK Voetbal in Duitsland, zette in september vorig jaar zijn strakĀ en luxe ingerichtte dubbele bovenhuis in Amsterdam Oud- West te koop voor een vraagprijs van 1.275.000 euro.

DIT VERDIENT RONALD KOEMAN AAN ZIJN OPTREKJE

Zelf kocht hij de woning in 2017 voor een bedrag van 910.000 euro en deze betaalde geheel met eigen geld. Bij verkoop op de vraagprijs scoort onze bondscoach een winst van 365.000 euro.. EIndelijk is er nu een bod op het pand van Ronald uitgebracht en daarmee komt de verkoop een stap dichterbij

DIT KRIJGT DE KOPER VOOR ZIJN GELD.

De koper krijgt voor het geld een zeer luxe dubbelboven met een woonoppervlakte van 147 vierkante meter. De woning beschikt over totaal vijf kamers, waaronder vier slaap- en twee badkamers.

Op de beneden verdieping bevindt zich het woon- en eetgedeelte en op de verdieping er boven de vier slaapkamers en twee…