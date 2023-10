Verkiezingszege Milei (Argentinië) geen feest voor beleggers

De markt is mogelijk iets te enthousiast over de vooruitzichten voor Argentinië bij een verkiezingsoverwinning van Javier Milei, zegt Cathy Hepworth, die aan het roer staat van het Emerging Markets Debt Team van PGIM Fixed Income.

“Hij zou kunnen winnen, of een andere partij die gunstig is voor de financiële markten zou kunnen winnen, maar uiteindelijk is de schuldpositie van het land gewoon te hoog. Ook is er weinig uitzicht op groei en moet het land een aanzienlijk bedrag terugbetalen aan het IMF.”

Voor Hepworth is een scenario zonder herstructurering van de schuldpositie voor Argentinië niet waarschijnlijk. “Hoewel sommige marktpartijen beweren dat dit al door de markten is ingeprijsd, gaat het risico in feite in beide kanten op.” Op de middellange termijn zou een overwinning van Milei of Bullrich gunstig zijn voor de economie, maar het vertrouwen zou aanzienlijk moeten toenemen, net als de politieke consensus. Dat is volgens haar geen eenvoudige opgave, gezien de…